أجندة ضخمة أمام لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

يستأنف الحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء ، جلسات المحور الاقتصادي لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها أجندة اللجان بعد التوقف لعدة أسابيع لعرض ما تم التوافق عليه من مقترحات بشأن قضايا جرى مناقشتها خلال الجلسات الخمس السابقة.

ويشمل جدول اجتماع لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لمناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، فضلًا عن عدد من القضايا التي تم مناقشتها سابقًا وجاري التوافق على طرحها من قبل اللجان.

أجندة المحور الاقتصادي

فيما تتمثل الموضوعات المطروحة على لجنة التضخم وغلاء الأسعار، طبقا لما اعلنته إدارة الحوار الوطني مسبقا مثل "الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، فضلًا عن آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها".

كما يناقش مقررو المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أزمة ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، لـ بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

السيسي يعلق على مخرجات الحوار الوطني

وتُجدر اٌشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مخرجات الحوار الوطني، قائلا: تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف الرئيس السيسي على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

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