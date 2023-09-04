عماد حسين: الحوار الوطني حطم أسطورة دولة الصوت الواحد وأعاد إنتاج السياسة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني أحدث حراكًا كبيرًا في الحياة السياسية بمصر.

وأوضح أن الحوار الوطني زاد الطلب على المادة السياسية، فلم يكن يتحدث مؤيد ومعارض، ولكن، أصبح هناك إعادة إنتاج سياسي في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.

دولة الصوت الواحد

وأضاف، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "وسائل الإعلام تعاملت مع الحوار الوطني بتوازن، لدينا قناة إكسترا لايف التي تذيع لقطات كثيرة من الحوار الوطني للمعارض والمؤيد".

وتابع: "الحوار الوطني تطور مهم للغاية، فالمنصات الإعلامية الخارجية التي كانت تنظر إلينا أننا دولة الصوت الواحد، وعندما تأخذ رأيا مخالفا، فإن هذا الأمر تطور مهم جدا، هذا حدث في يوم الافتتاح، عندما تحدث أكثر من صوت مختلف، وتابعنا هذا الأمر أيضا في كل جلسات الحوار التي شهدت آراء مختلفا، وما حدث في جلسة الأمس أيضا في جلسة حقوق الإنسان".