عاجل
أفضل موعد لشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين ونظيره الياباني فاروق الباز ينتقد تأخر برنامج الفضاء المصري.. الإدارة خربانة (فيديو) وظائف خالية برواتب مناسبة.. اعرف التفاصيل
الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عماد حسين: الحوار الوطني حطم أسطورة دولة الصوت الواحد وأعاد إنتاج السياسة

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني أحدث حراكًا كبيرًا في الحياة السياسية بمصر.

وأوضح أن الحوار الوطني زاد الطلب على المادة السياسية، فلم يكن يتحدث مؤيد ومعارض، ولكن، أصبح هناك إعادة إنتاج سياسي في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.

txt

40 صفحة.. أحمد الطاهري يدعو لقراءة توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني

txt

الحوار الوطني.. محمود فوزي: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلتزم بالقانون

دولة الصوت الواحد

وأضاف، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "وسائل الإعلام تعاملت مع الحوار الوطني بتوازن، لدينا قناة إكسترا لايف التي تذيع لقطات كثيرة من الحوار الوطني للمعارض والمؤيد".

وتابع: "الحوار الوطني تطور مهم للغاية، فالمنصات الإعلامية الخارجية التي كانت تنظر إلينا أننا دولة الصوت الواحد، وعندما تأخذ رأيا مخالفا، فإن هذا الأمر تطور مهم جدا، هذا حدث في يوم الافتتاح، عندما تحدث أكثر من صوت مختلف، وتابعنا هذا الأمر أيضا في كل جلسات الحوار التي شهدت آراء مختلفا، وما حدث في جلسة الأمس أيضا في جلسة حقوق الإنسان".

مواد متعلقة

الحوار الوطني.. النائب محمود القط يقترح إطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة

الحوار الوطني.. شريهان القشاوي تقترح دمج الأحزاب السياسية لعشرة أحزاب سياسية بحد أقصى

الحوار الوطني.. مصر أكتوبر يطالب باستحداث مفوضية شؤون الأحزاب

الحوار الوطني.. د. ياسر الهضيبي: تمويل الأحزاب يجب على أساس عدد المقاعد له في المجالس النيابية

الحوار الوطني.. رئيس حقوق إنسان النواب: على المؤسسات التشريعية والتنفيذية دعم حرية الرأي والتعبير

الحوار الوطني.. مي رشدي تطالب بفتح باب التبرعات أمام الشخصيات الاعتبارية لتمويل الأحزاب

نقيب الصحفيين أمام الحوار الوطني: الصحافة القومية ماتت.. وعلينا إعادة الاعتبار لها 

الحوار الوطني.. السفيرة مشيرة خطاب تطالب قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات
الجريدة الورقية