بدأت جامعة الأزهر في تلقى رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 لجميع الطلاب الناجحين في الدور الأول من الثانوية الأزهرية على مستوي الجمهورية.

طريقة التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2023



وأكد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر، أن باب تسجيل الرغبات سوف انطلق يوم الأحد لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي» الناجحين في الدور الأول.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

ووجه نائب رئيس الجامعة أبناءه الطلاب والطالبات بالدخول من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية.

ودعا نائب رئيس الجامعة الطلاب للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي؛ بهدف الاسترشاد بعد ذلك لكل طالب في تسجيل رغباته، داعيا لأبنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعه ورغبته وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

طريقة التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2023



الدخول على بوابة الحكومة المصرية.

ادخال الرقم الجلوس الخاص بالطلاب

ادخال الرقم السري

اختيار الرغبات وفقًا للكليات المتاحة

طباعة ورقة الرغبات ان اردت

الكليات التى تتطلب اجتياز اختبار القدرات 2023

كانت حددت جامعة الأزهر الكليات التي تتطلب اختبارات من أجل الالتحاق بها خلال العام الدراسي الجديد وهم كالتالي.

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التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية

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التربية التعليم الأساسي جميع الفروع

التربية التربية الفنية جميع الفروع

التربية الرياضية جميع الفروع

التربية الخاصة جميع الفروع

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