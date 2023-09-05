الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

جانب من التفقد وزير
جانب من التفقد وزير الدفاع

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بمقر الكلية الحربية، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول.

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واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالى لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة.

جانب من التفقد 



كما تفقد دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان القومسيون الطبى، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق، وناقش عدد من الطلبة المتقدمين فى أساليب الاختبارات التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل، مثنيًا على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج إيجابية فى ضوء المنافسة القوية التى تمكنهم من نيل شرف الانضمام للقوات المسلحة.

جانب من التفقد 



كما أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن نتيجة القبول النهائية يكون معيارها الأول والأخير هو إمكانيات الطالب وقدرته على إجتياز الاختبارات بأعلى الدرجات المقررة لكل إختبار وأنه لا مجال لأى عوامل أخرى فى الإختبارات، موصيًا بعدم الالتفات إلى شائعات الوساطة والمحسوبية، كما طالب الطلبة المتقدمين بالاجتهاد والإعداد الجيد من خلال رفع المستوى الثقافى والمعرفى والبدنى لديهم، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المتقدمين.

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