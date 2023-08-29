فرنسا تمنع ارتداء "العباءات" في المدارس

أعلن وزير التربية الفرنس،ي غابريال أتال، يوم أمس الأحد، عن منع ارتداء "العباءة" في المدارس الفرنسية.

وصرّح أتال، بأن ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد "انتهاكا" للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم في البلاد.

وأضاف الوزير الفرنسي: "ارتداء العباءة في المدرسة لن يكون ممكنا بعد الآن".

وشدد على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لاتباعها من قبل مديري المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء فرنسا، بدءًا من 4 سبتمبر المقبل.

وكشف أتال في مقابلة مع تلفزيون "تي إف 1" الفرنسي، أنه يسعى بدءًا من الأسبوع المقبل إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر، وشدّد على أن "العلمانية هي حرية تحرير الذات من خلال المدرسة".

ويأتي القرار الذي كشف عنه وزير التربية الفرنسي، بعد شهور من الجدل بشأن ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية، حيث تحظر السلطات ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.