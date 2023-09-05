يبحث الكثير عن القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة الأهلي ومانشستر سيتي، بطلي أفريقيا وأوروبا، وغيرهم، وكيفية مشاهدة البث.

تتجه أنظار العالم يوم الثلاثاء إلى مدينة جدة السعودية، من أجل متابعة قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تقام خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أيضا أن يتم الإعلان عن جدول المباريات يوم الثلاثاء بعد سحب القرعة.

البطولة ستكون ذات طابع خاص، حيث تُقام في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، لتكون ثالث دولة عربية تستضيف البطولة بعد المغرب والإمارات.

ويشهد مونديال الأندية مشاركة مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، فيما يخوض الاتحاد منافسات البطولة ممثلا للسعودية بعد حصد لقب الدوري في الموسم الماضي.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2023؟

من المقرر أن تنقل قرعة كأس العالم للأندية 2023 عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية "SSC"، الحاصلة على حقوق بث مجريات القرعة.

وستكون قرعة كأس العالم للأندية منقولة عبر قناة "SSC News".

كيف تشاهد البث المباشر لقرعة كأس العالم للأندية 2023؟

قرعة كأس العالم للأندية ستبث مجانًا عبر الإنترنت من خلال منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن "فيفا" نقل القرعة بشكل مباشر في جميع أنحاء العالم عبر كل المنصات الرقمية.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

ستُجرى قرعة كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 في جدة.

وستبدأ مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة بتوقيت أبوظبي.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

الأهلي المصري: الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

مانشستر سيتي الإنجليزي: الفائز بدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أوراوا ريد دياموندز الياباني: الفائز بدوري أبطال آسيا 2022.

ليون المكسيكي: الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2023.

أوكلاند سيتي النيوزيلندي: الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2023.

الفائز بكوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية "سيتم تحديده يوم 4 نوفمبر المقبل.

اتحاد جدة السعودي: ممثل البلد المضيف وحامل لقب الدوري السعودي.