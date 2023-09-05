شيبو في حواره لـ الوفد : صفقة رضا سليم إضافة قوية للأهلي ..وتجربة طارق مصطفى في المغرب مميزة

دائمًا ما كانت المغرب منبع ظهور نجوم كبيرة في كرة القدم، ولعل التاريخ يذكر الكثير من الأسماء المغربية التي حفرت أسمائها من ذهب في سجل قائمة كبار لاعبي كرة القدم في العالم من خلال قيادة منتخب أسود الأطلس للعديد من الإنجازات القارية والعالمية.

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من الاسماء التى أشتهرت في كرة القدم المغربية ، يوسف شيبو والذي لم يكتفي بإن يكون أحد أفراد كتيبة أسود الأطلس في كأس العالم 1998 ، بل خاض مسيرة إحترافية كبيرة في الدوريات العربية والأجنبية مع كوفنتري سيتي الإنجليزي، برتو البرتغالي، الهلال السعودي والسد والوكرة القطريين .

يوسف شيبو





تطرق يوسف شيبو خلال حواره مع " الوفد "للحديث في عدد من الملفات البارزة في الساحة الرياضية المصرية والعربية خلال الفترة الاخيرة ، كصفقة رضا سليم للأهلي، أسباب فسخ عقد عمرو ورده تعاقده مع الرجاء المغربي وكذلك تفوق الكرة الآسيوية على الأفريقية .

فيما يلى أسئلة الحوار...





في البداية ما رأيك في صفقة إنتقال رضل سليم إلى الأهلي المصري وهل تتوقع تألقه مع الأحمر ؟

بالنسبه لانتقال رضا سليم للأهلي، فهو لاعب مميز وشاب ولديه إمكانيات كيبرة، وكان أحد أسباب تتويج فريق الجيش الملكي ببطولة الدوري هذا الموسم من خلال أداءه البارز وبفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة .

بالطبع إنتقال رضا سليم للأهلي سيكون إضافة مهمة للغاية فهو الأن يلعب في نادي كبير وعريق ويسعي دائما من أجل تحقيق البطولات، وأتوقع تألقه بصورة بارزة مع القلعة الحمراء بسبب إمكانياته واللاعبين المميزين في صفوفه والأدارة، وبالتالي سينعكس علي ادائه في الملعب .

اتمني له التوفيق والنجاح وان يكتب لنفسه مسيرة كبيرة وموفقة مع النادي الأهلي.





هل تتوقيع أن يعود بنشرقي إلى الدوري المغربي أم سيخوض تجربة إحترافية جديدة؟

بن شرقي لا يريد العودة للمغرب وأتوقع أن يحترف في قطر فهو يفضل الاستمرار في الدوريات العربية ، فهو لديه امكانيات جيدة، وأرى أنه كان أكثر تالقا وظهورا أثناء تواجده في الزمالك، وهذا لانه كان يلعب في نادي كيبر دائما ما يبحث عن بطولات ويشارك في دوري أبطال أفريقيا، ولكن في النهاية رحيله عن القلعة البيضاء شان داخلي يعود إليه.





كيف تري تجربة المدرب المصري في الدوري المغربي وبالأخص " طارق مصطفى " ؟

بالطبع هو مدرب شاب ولديه إمكانيات جيدة، وكلاعب أيضًا فهو ممتاز وفاز بالكثير من البطولات مع المنتخب المصري، وقرار تدريبه في الدوري المغربي تجربة جديدة وهو يؤدي بشكل جيد، والنتائج هي الفيصل في الحكم علي المدرب.

وهو يقدم نتائج جيدة ومستوي الفريق معه يتحسن بشكل كبير وهو شيء مهم وجيد بالنسبة كمدرب شاب.





ما رأيك في إنتقال ياسين بونو إلى الهلال السعودي وما السبب وراء إنضمامه للزعيم ؟

أري أنهت مرحلة مهمة في مسيرة بونو الاحترافية ، حيث أنه لعب في أوروبا لسنوات كثيرة لأكبر الأندية وفاز بألقاب كثيرة علي المستوي الشخصي وعلي مستوي الجماعي مع ناديه السابق إشبيلية حيث توج معه ببطولة الدوري الاوروبي.

بالطبع عرض الهلال المادي " لا يرفض "، خصوصا أن الاندية السعودية هذا العام تدفع مبالغ ضخمة في الصفقات ولا يمكن رفضها، فبالتاكيد عندما يصبح راتب اللاعب مضاعف 10 مرات سيفكر في مستقبله.

وعامل السن أيضا له دور في قبول ياسين بونو لعرض الهلال، حيث أنه لديه 32 عامًا فبالتالي سيفكر في المستقبل وكيفية إنهاء مسيرته والاستفاده أكثر من الجانب المادي، خصوصا بعدما حقق نتائج جيدة مع منتخب المغرب ووصل لرابع كأس العالم ومازال الحارس الأول للمغرب.





وهل تجربة الدوري السعودي ستضيف إلى ياسين بونو ؟

الدوري السعودي الأن أصبح دوري تنافسي، لا أعتقد أن مستوي ياسين بونو سيتراجع لإنه لاعب محترف وسيبقي الحارس الأول للمغرب ف يكأس أمم أفريقيا المقبل.





ما سبب فسخ عمرو وردة تعاقده مع الرجاء المغربي بعد أيام قليلة ؟ وما نصيحتك له ؟

عمرو وردة لاعب مهم رغم ابتعاده عن منتخب مصر ، ولكني لأ أعرف بالتحديد أسباب فسخ التعاقد بين الرجاء المغربي واللاعب وليس لدي أي تعليق علي هذه الأزمة.

اتمني ان تستفيد ادارة الرجاء من هذا الموقف في اختيار اللاعبين بالفترة المقبلة، خصوصا بعد المواسم الأخيرة المخيبة للآمال .





هل ستنجح الكرة العربية في شمال أفريقيا في منافسة الكرة العربية في آسيا ؟

هناك فريق كبير بالطبع بين الأندية العربية في افريقيا واندية الخليج ، الأموال الأن لها دور كبير بعدما أصبح الاستثمار في اللاعبين الكبار والمدربين هو العامل الأساسي لتطور أي مستوي ونجاح أي دوري .

عند التعاقد مع لاعبين كبار ينعكس هذا بالإيجاب علي اللاعب المحلي الذي سيعمل علي تطوير نفسه، بجانب ظهرو الدوري أكثر قوة بوجود هؤلاء اللاعبين الكبار.





هل ستؤثر الصفقات العالمية على قوة المنتخب السعودي؟

عندما يتواجد في الفريق 8 محترفين فهو سلاح ذو حدين ,له شق سلبي وإيجابي، السلبي بالنسبة للمنتخب بعدما يصبح اللاعب المحلي علي هامش الاختيار للمشاركة ، وبالتالي سيصبح مدرب المنتخب الوطني في حيرة ضيقة لإختيار اللاعبين المحلين ، أما العامل الإيجابي فهو قوة منافسة الدوري وارتقائه كالدوري السعودي الذي بات مثير للإهتمام والمتابعه.





ما المشاكل التي تواجه الأندية العربية في الفترة الاخيرة؟

الأندية العربية كلها تفتقد الاستثمار ولديها مشاكل مادية كيبرة جدا باستثناء الأهلي المصري، ولكن بالنظر إلي الرجاء والوداد ،أندية الجزائر وتونس كلها ليدها مشاكل مالية.