نجم المغرب السابق لـ الوفد : أندية أفريقيا تعاني من نقص الأموال باستثناء الأهلي

تحدث يوسف شيبو نجم الكرة المغربية السابق عن تفوق كرة القدم العربية وبالاخص الآسيوية على الأفريقية في السنوات الأخيرة مشيرًا أن الموارد المالية أصبح لها دور كبير في التعاقد مع اللاعبين الكبار والمدربين .

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وقال شيبو في تصريحات خاصة "عبر بوابة الوفد ": هناك فريق كبير بالطبع بين الأندية العربية في افريقيا واندية الخليج ، الأموال الأن لها دور كبير بعدما أصبح الاستثمار في اللاعبين الكبار والمدربين هو العامل الأساسي لتطور أي مستوي ونجاح أي دوري " .

وأضاف نجم المغرب السابق : " عند التعاقد مع لاعبين كبار ينعكس هذا بالإيجاب علي اللاعب المحلي الذي سيعمل علي تطوير نفسه، بجانب ظهرو الدوري أكثر قوة بوجود هؤلاء اللاعبين الكبار".



وأتم حديثه قائلا: "الأندية العربية كلها تفتقد الاستثمار ولديها مشاكل مادية كيبرة جدا باستثناء الأهلي المصري، ولكن بالنظر إلي الرجاء والوداد ،أندية الجزائر وتونس كلها ليدها مشاكل مالية ".

