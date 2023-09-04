شيبو لـ الوفد : بن شرقي تألق مع الزمالك.. ويقترب من الاحتراف في قطر

أكد يوسف شيبو نجم الكرة المغربية السابق أن أشرف بن شرقي نجم الجزيرة الاماراتي والزمالك السابق كان أكثر تالقا وظهورا أثناء تواجده في صفوف القلعة البيضاء مشيرًا أنه يتوقع احترافه في الدوريات العربية خلال الفترة القادمة.

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وقال شيبو في تصريحات خاصة "عبر بوابة الوفد ": بن شرقي لا يريد العودة للمغرب وأتوقع أن يحترف في قطر فهو يفضل الاستمرار في الدوريات العربية .

وأضاف : " بن شرقي لديه امكانيات جيدة، وأرى أنه كان أكثر تالقا وظهورا أثناء تواجده في الزمالك، وهذا لانه كان يلعب في نادي كيبر دائما ما يبحث عن بطولات ويشارك في دوري أبطال أفريقيا، ولكن في النهاية رحيله عن القلعة البيضاء شان داخلي يعود إليه "

وفي سياق متصل أقترب نادي الريان القطري من التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في صفقة انتقال حر.

وبحسب شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، فان بن شرقي توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الريان القطري للانتقال إليه في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك عقب خضوعه للفحوصات الطبية في الوقت الحالي.

وتحرك بن شرقي إلى قطر من أجل الانضمام إلى صفوف فريقه الجديد، حيث يستعد لبدء مشواره مع الريان القطري، والذي سيكون المحطة الثانية له عقب الرحيل عن الزمالك والانتقال إلى صفوف الجزيرة الإماراتي.