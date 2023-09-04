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أحمد موسى: ما يحدث في سيناء غير مسبوق.. السيسي نفذ كل وعوده (فيديو)
الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى: ما يحدث في سيناء غير مسبوق.. السيسي نفذ كل وعوده (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي سيناء قدموا تضحيات بأولادهم في مواجهة الجماعات الإرهابية، مضيفا: "ما يحدث في سيناء أمر غير مسبوق، والدولة تقدم كل الدعم للمزارعين في سيناء".

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سيناء ستكون مركزا لحركة التجارة العالمية

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،خلال احتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء: "تملك الأهالي للأراضي الزراعية في سيناء هو بداية لما هو قادم"، موضحا: "سيناء ستكون مركزا لحركة التجارة العالمية".

وأوضح: "الرئيس السيسي وجه بتقنين الأراضي ومنح عقود الملكية للمواطنين في سيناء"، معقبا: "الرئيس السيسي نفذ كل وعوده وحركة التنمية وصلت لكل ربوع مصر.. وزخم التواجد في سيناء أمر إيجابي ولابد من الاستمرار فيه".

 

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