أحمد موسى: ما يحدث في سيناء غير مسبوق.. السيسي نفذ كل وعوده (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي سيناء قدموا تضحيات بأولادهم في مواجهة الجماعات الإرهابية، مضيفا: "ما يحدث في سيناء أمر غير مسبوق، والدولة تقدم كل الدعم للمزارعين في سيناء".

سيناء ستكون مركزا لحركة التجارة العالمية

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،خلال احتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء: "تملك الأهالي للأراضي الزراعية في سيناء هو بداية لما هو قادم"، موضحا: "سيناء ستكون مركزا لحركة التجارة العالمية".

وأوضح: "الرئيس السيسي وجه بتقنين الأراضي ومنح عقود الملكية للمواطنين في سيناء"، معقبا: "الرئيس السيسي نفذ كل وعوده وحركة التنمية وصلت لكل ربوع مصر.. وزخم التواجد في سيناء أمر إيجابي ولابد من الاستمرار فيه".