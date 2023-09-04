أمير منير والعمرة البديلة.. لجنة الحج والعمرة بالسعودية ترد

جدل واسع انتشر خلال الساعات الأخيرة وذلك بخصوص العمرة البديلة، حيث يقوم شخص بالعمرة بدلًا عن المرضى والمتوفين، أثار الداعية الإسلامي أمير منير حالة من الجدل الكبير بين رواد السوشيال ميديا بعدما قام بنشر فيديو ترويجي لأحد التطبيقات الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الداعية الإسلامي أمير منير والعمرة البديلة

ورد حسين حجازي، عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بالسعودية، على تطبيق عمرة البدل بـ 4000 جنيه، معقبًا: "نسأل الله أن يبعد عنا الدعوات العارية من الصحة والتي ترغب في جمع أموال الناس بالباطل".

وشدد على أن تطبيق عمرة البدل أثار حالة من الجدل في مصر ويتحدث عن أن سعر عمرة البدل بـ 4000 جنيه وهذا الأمر غير صحيح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور".

ونوة بأن تطبيق عمرة البدل غير مقبول بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا النظام يعد استغلال لضيوف الرحمن، ومثل تلك النوعية من التطبيقات استغلال للمعتمرين، مضيفًا أن هذا التطبيق يعتبر تجارة في الدين، مشددًا على أن السعودية قدمت خلال الفترة الأخيرة عدد من التسهيلات من أجل أداء مناسك العمرة.