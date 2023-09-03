العمرة الأون لاين بـ4 آلاف جنيه.. أمير منير يثير الجدل بأبلكيشن جديدة

أثار الداعية الإسلامي أمير منير حالة من الجدل الكبير بين رواد السوشيال ميديا بعدما قام بنشر فيديو ترويجي لأحد التطبيقات الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليعلن عن فرصة أداء مناسك العمرة لأحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيهًا، وذلك عبر التطبيق الأون لاين.

انتشر الفيديو بصورة كبيرة جدًا بين رواد مواقع التواصل وسط اندهاش كبير عن كيفية أداء مناسك العمرة لأحد الأقارب عن طريق شخص أخر بمقابل مادي، دون معرفة هوية الشخص الذي سوف يقوم بأداء العمرة البديلة، ليضع الداعية الإسلامي أمير منير نفسه في محل الانتقاد من قبل رواد السوشيال ميديا.

أمير منير يكشف عن طريقة استخدام تطبيق العمرة

الداعية الإسلامي أمير منير تحدث في الفيديو عن طريقة استخدام التطبيق، وأنه يسمح لأي مريض أو عاجز غير قادر علي الذهاب، أو أحد متوفي، أن يقوم بديلًا عنه شخص من التطبيق بأداء العمرة مكانه بمبلغ قدره 4000 جنيهًا، وتابع الداعية الإسلامي أمير منير، أنه يوجد خصم لمن يشترك في التطبيق، ويقوم بحجز أداء عمرة نيابة عن شخص أخر، ليثير جدل رواد السوشيال ميديا ويقوموا بمهاجمته.

العمرة الأون لاين بـ 4 آلاف جنيه.. داعية يثير الجدل بأبلكيشن جديدة



تصدر اسم الداعية الإسلامي أمير منير، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس" تويتر سابقًا، ليصبح تطبيق العمرة البديل حديث رواد السوشيال ميديا، وهاجم رواد السوشيال ميديا فيديو الداعية الإسلامي أمير منير، وقاموا باتهامه بالاتجار باسم الدين، واستنكر رواد السوشيال ميديا فكرة قيام شخص مجهول الهوية بعمرة بديلة عن شخص أخر، دون التأكد من ديانته.