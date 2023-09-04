عمرة البدل بـ 4000 جنيه.. أمير منير يشعل فتنة بإعلان مثير للجدل|عالم أزهري يحسم الأمر

احتل اسم الداعية الإسلامية أمير منير حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد إعلانه عن ما يسمى بـ (عمرة البدل)، ما يعني إجراء عمرة عن "المتوفي-المريض-العاجز"، مقابل ٤ آلاف جنيه فقط، مما أثار ضجة واسعة بين رواد السوشيال ميديا متهمينه بالنصب والتربح بإسم الدين مُستغلًا شهرته.

عمرة البدل تشعل أزمة بين أمير منير ورواد السوشيال ميديا

دعا أمير منير متابعيه من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك"، لإستخدام تطبيق (عمرة البدل)، موضحًا كيفية استخدامه بالخطوات، التي تبدأ بتنزيل التطبيق، وبعدها تسجيل الاسم المراد عمل العمرة له، ثم إرسال الاسم صوتياً.

أمير منير

وأوضح أمير منير أن التطبيق يقوم بتخييره بين القيام بعُمرة عادية، أو عُمرة في رمضان، أو عُمرة سريعة في نفس اليوم، مشيرًا إلى أنه أقدم على إجراء عمرة بدلًا من أخيه المتوفى، حيث قال: "بالتطبيق يجوز عمل عُمرة عن حد مريض مرضًا لا يُرجى برؤه، أو حد عاجز لا يستطيع الذهاب لأداء العمرة، أو حد متوفى".

واستشهد أمير منير في نهاية الفيديو، برسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أنه ثبت عنه جواز الوكالة بالعُمرة، فيما اختتم حديثه قائلًا: "مش لازم يكون قريب من المتوفى أو العاجز، وقدرت أجيبلُكم خصم AM35، تقدر تاخد خصم 35% لأول 500 هيطلبوا عُمرة بتطبيق عمرة البدل".

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أمير منير

رواد مواقع التواصل يسخرون من إعلان عمرة البدل: يا ترى ينفع نصوم عن الناس بالمرة

سرعان ما هاجم رواد السوشيال ميديا الداعية أمير منير، متهمينه بالنصب والتربح بإسم الدين، في حين سخر البعض من حديثه، فكانت أبرز التعليقات: "حاجة جميلة اوي عندك انستا باي، يا ترى ينفع نصوم عن الناس بالمرة، طب لو سمحت عايز احج اونلاين ينفع ولا لسه العرض ده مش متاح عند حضرتك، دي تجارة في شعائر دينية، هل يجوز الحج بالوكالة ايضا وكام التكلفه؟".

في الوقت نفسه، أكد مجموعة من الفقهاء أنه يجوز إنابة شخص حي لعمل العمرة أو الحج عن الميت بشرط أن يكون أدى العمرة عن نفسه أولًا، مشيرين إلى أنه لا حرج في الاعتمار عن الميت، وعن الحي العاجز عن أداء العمرة بنفسه لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، وفاعل ذلك محسن مأجور إن شاء الله.

رأي الفقهاء في شرعية عمرة البدل

كما صرح الفقهاء بأنه لا حرج في دفع مال لمن يقوم بذلك، لكن ينبغي اختيار من يُظن به الخير والصلاح ومعرفة الأحكام، على أن يقوم الوكيل بأداء ما وكل فيه بنفسه، أو يخبر موكله بأنه سيوكل شخصًا آخر، لأن موكله قد يرضى بإنابته في ذلك، لثقته به.

عالم أزهري عن عمرة البدل: تجارة بالدين

على صعيد آخر، شدد عالم أزهري على إن هذا الأمر يفتح بابًا للتجارة بالدين، ولا يجب عدم اللجوء لمثل هذه التطبيقات المجهولة، فيما أكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن ما تم الحديث عنه عارِ تمامًا من الصحة ويعتبر محاولة للنصب على الناس، منوهًا أنه يمكن لأي شخص تأدية العمرة بالإنابة عن شخص آخر، لكن دون أن يأخذ مقابل ادي، لأن هذا الأمر يفتح بابًا للتجارة باسم الدين، محذرًا أيضًا من استخدام مثل هذه التطبيقات.