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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

لامتناعه عن سداد نفقة ابنه.. تأييد حبس توفيق عكاشة و5 أحكام تطارده

بوابة الوفد الإلكترونية

أيدت  محكمة جنح مدينة نصر، الحكم بحبس توفيق عكاشة 3 أشهر ورفض معارضته، في الدعوى المقامة من  الإعلامية رضا الكرداوي بسبب الامتناع عن سداد نفقة ابنه، ورفضت المحكمة المعارضة التي تقدم بها "عكاشة".

تأييد حبس توفيق عكاشة

 

وسلمت "الكرداوى" 5 أحكام قضائية بالحبس صادرة ضد "عكاشة" الي قسم أكتوبر أول،  لتنفيذ الأحكام والقبض عليه.

حبس توفيق عكاشة

 

يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر أصدرت 4 أحكام  أخري تقضي بحبس عكاشة  4 أشهر  في 4 دعاوى (حبس نفقات) أقامتها مطلقته رضا الكرداوي بسبب امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور صادرة لصالح ابنه بلغت مليون جنيه.

كما أصدرت المحكمة حكما  بمنع عكاشة من السفر للخارج بسبب أحكام الحبس الصادرة ضده.
 

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