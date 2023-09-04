الشباب والرياضة: جلستا حوار بعنوان عصر الذكاء الاصطناعي ومصر في مشهد ريادة الأعمال

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول الرقمي والمالي التابعة لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جلسة حوارية بعنوان "عصر الذكاء الاصطناعي - الفرص و التحديات و المخاطر".



حاضر الجلسة الدكتورة هبة سالم - رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، والدكتور محمد عزام - استشاري التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بحضور قيادات الوزارة.



تضمنت الجلسة مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وما يُمثله من أداة رئيسية في الوصول إلي أدوات ذكية مبتكرة وحلول رقمية أخرى وتطويرها واستخدامها من أجل تحليل عمليات اتخاذ القرار وتحسينها، وتعزيز أداء الأعمال.

كما عُقدت جلسة أخري بعنوان "مصر في مشهد ريادة الأعمال التكنولوجي الاقليمي"، بحضور الدكتورة هبة لبيب - المدير التنفيذي لرواد النيل، منال جمال - رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

في هذا الشأن، أكد وزير الشباب والرياضة، أن مجال ريادة الأعمال يأتى فى مقدمة اهتمامات وزارة الشباب والرياضة سعياً لخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الشباب، وتحقيق برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من حيث تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل.

وتسعي وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة من خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب إلي التركيز علي استراتيجيات الشمول الرقمي وأليات التعامل معاها والتطلع الي مستقبل رقمي شامل لجميع الشباب، وتجميعهم معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي، ولمواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.