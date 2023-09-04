ضبط 12 طن كبدة مجمدة منتهية الصلاحية بالبحيرة

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بتوجيه ضربة قوية ضد المتاجرين بصحة وسلامة المواطنين حيث تمكنت

حملة مكبرة بإيتاى البارود عن ضبط 810 كرتين كبدة زنة الكرتونة 15كجم بإجمالي 12 طن بأحد الثلاجات منتهية الصلاحية طبقاً لتواريخ الانتاج المدونه عليها و تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافه المنشآت الغذائية للتأكد من مدى إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

كما شددت بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .