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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الغرفة التجارية بالسعودية تهاجم عمرة البدل.. استغلال لضيوف الرحمن (فيديو)

العمرة
العمرة

علق حسين حجازي، عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بالسعودية ، على ترويج داعية لتطبيق عمرة البدل بـ 4000 جنيه على منصات التواصل الاجتماعي.

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وقال حسين حجازي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :"نسأل الله أن يبعد عنا مواقع السوشيال ميديا والدعوات العارية من الصحة والتي ترغب في جمع أموال الناس بالباطل".

وأضاف حسين حجازي :" تطبيق عمرة البدل أثار حالة من الجدل في مصر ويتحدث عن أن سعر عمرة البدل بـ 4000 جنيه وهذا الأمر غير صحيح"،متابعا:" تطبيق عمرة البدل غير مقبول بالسعودية وهو استغلال لضيوف الرحمن، ومثل تلك النوعية من التطبيقات استغلال للمعتمرين".

تطبيق العمرة للغير يعتبر تجارة في الدين

وأردف حسين حجازي:"تطبيق عمرة البدل يعتبر تجارة في الدين"، مضيفا:" السعودية سهلت قدوم ضيوف الرحمن بتقيدم مختلف البرامج لتسهيل أداء مناسك العمرة ".

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