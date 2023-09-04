الغرفة التجارية بالسعودية تهاجم عمرة البدل.. استغلال لضيوف الرحمن (فيديو)

علق حسين حجازي، عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بالسعودية ، على ترويج داعية لتطبيق عمرة البدل بـ 4000 جنيه على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال حسين حجازي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :"نسأل الله أن يبعد عنا مواقع السوشيال ميديا والدعوات العارية من الصحة والتي ترغب في جمع أموال الناس بالباطل".

وأضاف حسين حجازي :" تطبيق عمرة البدل أثار حالة من الجدل في مصر ويتحدث عن أن سعر عمرة البدل بـ 4000 جنيه وهذا الأمر غير صحيح"،متابعا:" تطبيق عمرة البدل غير مقبول بالسعودية وهو استغلال لضيوف الرحمن، ومثل تلك النوعية من التطبيقات استغلال للمعتمرين".

تطبيق العمرة للغير يعتبر تجارة في الدين

وأردف حسين حجازي:"تطبيق عمرة البدل يعتبر تجارة في الدين"، مضيفا:" السعودية سهلت قدوم ضيوف الرحمن بتقيدم مختلف البرامج لتسهيل أداء مناسك العمرة ".