طريقة جديدة لجمع الأموال.. كريمة يفتح النار على منير بسبب العمرة الإلكترونية

فتح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، النار على الداعية الإسلامي أمير منير بعدما نشر منير فيديو عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك"، يدعو المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني.

كريمة: الأفضل للإنسان أن يذهب هو لأداء العمرة

وقال كريمة عن العمرة الأون لاين.. "الأفضل للإنسان أن يذهب هو لأداء العمرة والحجز دون الحاجة إلى شخص آخر يؤدي هذا العمل عنه ويجب على المسلمين أن يردوا الإفتاء إلى أهل التخصص في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، ويبجب على العقلاء لا يرجعون إلى المرجعيات الإخوانية ولا إلى أمراء الدواعش، ولا إلى توجهات الشيعة".



وأشار كريمة إلى أن الأخوان المسلمين والسلفيين كانوا يعتمدون على التبرعات التي تتم في المساجد، وتم منعها، والآن يبحثون عن طرق جديدة لجمع الأموال بالإضافة إلى أن كثير من الذين يتحدثون عن الدين عبر السوشيال ميديا جهلاء سفهاء، وليسوا علماء أو مفتيين.