افتتاح فندق «كوانزا ريزورت» أحد مجموعة صن رايز بزنجبار

بحضور رئيسة تنزانيا ورجل الأعمال حسام الشاعر

افتتح يوم الثلاثاء الماضى أول فندق خارج مصر، بدولة تنزانيا «كوانزا ريزورت» أحد مجموعة صن رايز.

وحضر حفل الافتتاح رجل الأعمال والخبير السياحى حسام الساعر رئيس مجموعة «صن رايز» ورئيسة تنزانيا «سامية صلوحو حسن» مع باقة من كبار الزوار.

وتم تجهيز الفندق لاستقبال جميع المدعوين باحتفال كبير وسط أجواء شعبية اصيلة وتناقلتة الصحافة العالمية.

يقع المنتجع فى «زنجبار» بتنزانيا، بالأخص جنوب «كيزيمكازى» والذى يعتبر واحدًا من أفضل الأماكن للاسترخاء لانفرادها بالجزء الجنوب غربى من الجزيرة بهدوء لا مثيل له يناسب كل من يبحث عن الهدوء. يتمتع هذا الموقع بأجواء استوائية يميزها نسيم المحيط الهادى العليل ويتبنى المنتجع تلك الخواص بداخله حيث المساحات الخضراء الواسعة والأشجار والفواكه الاستوائية والنخيل. يبتعد الفندق ٥ دقائق من جزيرة «ميناى» التى تشتهر برياضة الغوص مع الدولفين وتعتبر واحدة من أفضل المناطق فى المحيط.

يضم الفندق ١٥١ غرفة وجناحًا، جميعها به حمام سباحة خاص أو چاكوزى خاص مما يعطى شعور بالراحة والخصوصية لجميع الزائرين. استمتع أيضاً بحمامات السباحة وسط شمس تنزانيا الجميلة مع كوب من عصير استوائى مميز. ولهدوء شامل، استرخ واستمتع بجلسات النادى الرياضة أو النادى الصحى لدينا التى تشمل اليوجا والساونا والعديد من البرامج المختلفة. تذوق الأطباق العالمية فى مطعمنا الرئيسى «چوا» الواقع مباشرة على البحر ذي «البوفيه المفتوح». ولكل محبى الاكلات القادمة من اقصى الشرق، استمتع بالأطباق اليابانية الفريدة والسوشى فى المطعم اليابانى. ولكى تكتمل التجربة، اصطحب اسرتك فى تجربة الاطباق الأفريقية فى «ذا كيڤ» واستمتع بتجربته الفريدة حيث يشبه الكهف وبه العديد من المنحوتات والقطع الأثرية الأفريقية الاصيلة.

هذا ما تقدمة مجموعة «صن رايز» فى تنزانيا لأول مرة من خدمية عالمية فى «كوانزا ريزورت» الذى يتمسك بكل جوانب الثقافة المحلية الأفريقية.