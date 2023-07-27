مصرع شخص جراء تناوله مادة سامة

لقى أحد الأشخاص حتفه بعد تناولة مادة سامة فى ظروف غامضة بقرية العطف بدائرة مركز شرطة العياط ، وتم التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة الموتى بمستشفى العياط المركزى تحت تصرف النيابة

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من مستشفى العياط المركزى تفيد باستقبال أحد الأشخاص لفظ انفاسه الأخيرة خلال محاولات إسعافه بعد تناول ماده سامه ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجارى سؤال أهليه المتوفى للوقوف علي ملابسات الواقعة ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة، فى مشاجرة نشبت بين أفراد أسرتين بقرية نمرة البصل مركز المحلة بمحافظة الغربية، بسبب خلافات الجيرة، تم السيطرة على الموقف، وضبط طرفى المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بقرية نمرة البصل مركز المحلة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين اسرتين بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها إصابة 11 شخصا من الطرفين بإصابات متفرقة، ونجحت الشرطة فى ضبط طرفى النزاع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم