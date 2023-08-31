الخميس 31 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طالب كيمياء يحقن مادة سامة في منزل جيرانه انتقاما منهم.. فيديو

شاب يضع مادة سامة
شاب يضع مادة سامة اسفل باب جيرانه

في حادثة غريبة أقدم طالب كيمياء، في ولاية فلوريدا، على تسميم جيرانه انتقاما منهم لأنهم كانوا مصدر إزعاج له.

قام الطالب، الذي يدعى لي (36 عاما)، بتصنيع مادة كيميائية سامة، وحقنها أسفل باب منزل جاره، وهو عبدالله، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

بدأ عبدالله وعائلته يعانون من أعراض غريبة، مثل الغثيان والدوار، ما اضطرهم إلى نقل طفلتهم الصغيرة إلى المستشفى.

أثار تكرار الحادثة شكوك عبدالله، فقام بتركيب كاميرا مراقبة على باب منزله، وأظهر الفيديو لي وهو يحقن المادة الكيميائية خلسة.

وقال عبدالله إن لي كان يرسل إليه رسائل نصية غاضبة يشكو فيها من أنه لا يستطيع النوم بسبب صوت مياه المرحاض في شقة عبدالله، مضيفا أن لي اعترف له بأنه فعل ذلك انتقاما منهم.

ألقت الشرطة القبض على لي ووجهت له سلسلة من التهم، بما في ذلك حيازة مادة خطرة خاضعة للرقابة.

تم إطلاق سراح لي بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 5 ديسمبر المقبل.

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