فستان من فالنتينو وسلسلة من شوميه.. سعر إطلالة منى زكي يصدم الجماهير

خطفت الفنانة منى زكي الأضواء، بعد أن حلت ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "كلام نواعم" ويعرض عبر قناة MBC 1، وسرعان ما تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل، بسبب تصريحاتها وإطلالتها الرائعة.

منى زكي

سعر فستان منى زكي في "كلام نواعم"

ظهرت منى زكي بفستان أحمر قصير من فالنتينو، تميزت قصته بكم قصير، مزين بشكل فيونكة من خامة الكريب، وبلغ سعر الفستان 4,350 دولار أي ما يعادل بالمصري 135 ألف جنيه.

ولم تقتصر الإطلالة على هذا فحسب بل ارتدت حذاء باللون الأحمر أيضا من فالنتينو وسل سعره إلى 1,190 دولار، أي 37 ألف جنيه، ليكون إجمالي سعر إطلالتها 172 ألف جنيه.

أما من الناحية التجميلية فقد تركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها وتزينت بسلسلة ذهبية من دار شوميه.

منى زكي

منى زكي

منى زكي

منى زكي تعتذر لابنتها "لي لي" على الهواء

ووجهت الفنانة منى زكي اعتذار لابنتها الكبرى "لي لي" على الهواء، خلال استضافة «كلام نواعم» بسبب طريقة تربيتها لها والتعامل معها في طفولتها، موضحة بأنها التزمت معها أسلوب العقاب على أي خطأ، وأدركت لاحقًا أن هذه الطريقة لا تصلح لتربية الأطفال نهائيا.

قالت منى زكي :"وبعتذر لها لأني كنت سخيفة معها وبعاقبها وهي صغيرة وبعاملها بأنه الصح صح والغلط غلط، لكن لما كبرت عرفت أنه لازم تعرف عواقب اللي بتعمله وخطورته، مش عقاب دون فهم".

وعن دورها في مسلسل تحت الوصاية فقد كشفت منى زكي بأنها سعيدة يقيامها عمل فني يخدم المجتمع قائلة :" موضوع إني أساعد المجتمع إتعلمته في شغلي وحاسة إنه صح وبحاول طول الوقت أعمله، إذا كان من خلال شغلي أو بشكل شخصي".

وتابعت منى زكي حديثها : "بحس إن ربنا ممكن يكون إداني ملكة الموهبة مش بس علشان أكون مشهورة، لإن الشهرة أغلس حاجة في شغلتنا، لكن علشان لو في ناس بتحبني أو شايفة إني بفكر صح لما تشوفني بعمل توعية عن إيه أو حابة أساعد في إيه ممكن ده يشجعهم، وهو نوع من رد الجميل للمجتمع".

فوز منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في تحت الوصاية

فازت منى زكي بجائزة أحسن ممثلة باختيار لجنة التحكيم واختيار الجمهور، عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، خلال مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، بالإضافة إلى تكريمها عن مجمل أعمالها.