منى زكي : كل الشكر للمجلس القومي للمرأة لتكريمي (شاهد)

نشرت الفنانة منى زكي، مجموعة صور من تكريمها من المجلس القومي للمرأة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وكتبت الفنانة منى زكي، عبر حسابها، قائلة : "كل الشكر للمجلس القومي للمرأة لتكريمي عن مسلسل "تحت الوصاية"، ممتنة للقائمين على العمل وعلى حفل التكريم، وخالص التهاني للزملاء الذين فازوا بتكريمات المجلس القومي للمرأة هذا العام".

يشار إلى أن الفنانة منى زكي، تصدرت تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد تكريمها في حفل “المرأة في دراما رمضان”، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، وذلك عن دورها في مسلسل تحت الوصاية.

وجاء تكريم الفنانة منى زكي، خلال الحفل ضمن الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023، تكريم النجمة منى زكى عن دورها فى مسلسل تحت الوصاية.

آخر أعمال الفنانة منى زكي

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة منى زكي، مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، والمتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

معلومات عن الفنانة منى زكي

تخرجت الفنانة منى زكي في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بدأت التمثيل طالبةً في الجامعة، إذ قدمت أول تجاربها المسرحية من خلال مسرحية (بالعربي الفصيح) مع الفنان الكبير محمد صبحي.

ثم بدأت العمل في السينما في منتصف تسعينيات القرن العشرين من خلال المشاركة في الأفلام الكوميدية التي كانت تنتج وقتها ومن بينها: (صعيدي في الجامعة الأمريكية، الحب الأول، ليه خلتني أحبك).

مع مطلع الألفية صارت غالبية أدوارها أكثر تنوعًا و تميل نحو الحس الدرامي، مثل أفلام (سهر الليالي، من نظرة عين، احكي يا شهرزاد).

تزوجت الفنانة منى زكي عام 2002 من الفنان أحمد حلمي، وأنجبت منه بعد عام ابنتهما لي لي، وفي عام 2014 أنجبت ابنهما الثاني سليم، ورزقا بابنهما الثالث يونس في سنة 2016.