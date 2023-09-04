بكاء منى زكي على الهواء واعتذار لابنتها يثير حيرة رواد السوشيال ميديا

أثارت الفنانة منى زكي حالة من الجدل والغموض، بسبب تصريحاتها خلال لقائها ببرنامج «كلام نواعم»، وبكائها على الهواء والاعتذار من ابنتها والأمر الذي تسبب في فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير محاولين معرفة سبب الاعتذار.

منى زكي تعتذر لابنتها الكبرى وتبكي على الهواء

بكت الفنانة منى زكي أثناء حديثها عن ابنتها الكبرى «لي لي» ووجهت لها اعتذار على الهواء، خلال استضافة «كلام نواعم» فى أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج ، والمذاع على قناة mbc، بسبب طريقة تربيتها لها والتعامل معها في طفولتها، موضحة بأنها التزمت معها أسلوب العقاب على أي خطأ، وأدركت لاحقًا أن هذه الطريقة لا تصلح لتربية الأطفال نهائيا.

قالت منى زكي :"وبعتذر لها لأني كنت سخيفة معها وبعاقبها وهي صغيرة وبعاملها بأنه الصح صح والغلط غلط، لكن لما كبرت عرفت أنه لازم تعرف عواقب اللي بتعمله وخطورته، مش عقاب دون فهم".

منى زكي: أنا محظوظة بأحمد حلمى

أعربت منى زكي عن سعادتها وامتنانها بالدعم الذي يقدمه زوجها الفنان أحمد لها، قائلة :" كل حد ظروفه مختلفة، وبالنسبة لي أحمد كان داعم جدا، ومحظوظة إنه فاهم شغلتي وأنا فاهمة شغلته، وإن عنده مقدار من التسامح والحب، وفاهم إن البيت وعيالنا حاجة مشتركة بيني وبينه، والشغل له وقته".

منى زكي

مسلسل تحت الوصاية ساعد المجتمع المصري

تحدثت منى زكي عن دورها في مسلسل تحت الوصاية، وكشفت عن أهمية الدور وقيامها بخدمة المجتمع قائلة :" موضوع إني أساعد المجتمع إتعلمته في شغلي وحاسة إنه صح وبحاول طول الوقت أعمله، إذا كان من خلال شغلي أو بشكل شخصي".

وتابعت منى زكي حديثها : "بحس إن ربنا ممكن يكون إداني ملكة الموهبة مش بس علشان أكون مشهورة، لإن الشهرة أغلس حاجة في شغلتنا، لكن علشان لو في ناس بتحبني أو شايفة إني بفكر صح لما تشوفني بعمل توعية عن إيه أو حابة أساعد في إيه ممكن ده يشجعهم، وهو نوع من رد الجميل للمجتمع".

والجدير بالذكر فازت منى زكي بجائزة أحسن ممثلة باختيار لجنة التحكيم واختيار الجمهور، عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، خلال مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، بالإضافة إلى تكريمها عن مجمل أعمالها.