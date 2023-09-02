5 أطعمة تساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم.. الشوفان أهمها

الإصابة بارتفاع ضغط الدم تضعك في خطر أكبر لعدد من الأمراض الخطيرة، وهذا يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

وبمرور الوقت، يضع هذا ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والأعضاء الأخرى ويمكن أن يؤدي إلى حالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. طبيب القلب

خمسة أطعمة يمكن أن تساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم

الخضروات

الخضروات مثل السبانخ واللفت والسلق غنية بالبوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق مقاومة آثار الصوديوم"، كما يقول طبيب القلب أوليغ فارفولوميف حصريًا لموقع MedicForum.

يزيد الصوديوم الموجود في الملح من ضغط الدم لأنه يتسبب في احتفاظ الجسم بالمياه ثم يضع هذا الماء ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية.

التوت

التوت مثل التوت والفراولة غنية بالفلافونويد، والتي ترتبط بانخفاض خطر ارتفاع ضغط الدم.

الشوفان

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان قد تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

المكسرات والبذور

فهي مصادر جيدة للمغنيسيوم والدهون الصحية، والتي تم ربطها بانخفاض ضغط الدم.

الشوكولاته الداكنة

تناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70 بالمائة أو أكثر) قد يكون له تأثير إيجابي على ضغط الدم بسبب محتواها من الفلافونويد.

الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم

الأطعمة مثل الوجبات السريعة والحساء المعلب واللحوم المصنعة والوجبات الخفيفة المالحة يمكن أن تزيد من تناول الصوديوم، مما يؤدي إلى احتباس الماء وزيادة ضغط الدم.