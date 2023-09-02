طريقة بسيطة لخفض ضغط الدم وتجنب ارتفاعه

هناك طريقة بسيطة إلى حد ما لخفض ضغط الدم وتجنب ارتفاع ضغط الدم؛ هو شرب الشاي، وفي المقام الأول الشاي الأخضر، وتحدثت عن هذا الأمر سارة بروير، طبيبة عامة وأخصائية تغذية معروفة في المملكة المتحدة.

وفقًا لموقع MedikForum.ru، فإن ارتفاع ضغط الدم المرتبط بتطور ارتفاع ضغط الدم يخلق ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية، ويمكن أن تسبب هذه الحالة بعض المضاعفات القاتلة، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

أخبرت الطبيب البريطاني عن طريقة بسيطة لخفض ضغط الدم وتجنب ارتفاع ضغط الدم - شرب الشاي بانتظام، فإن أكثر من 30 بالمئة من الكتلة الجافة لأوراق الشاي عبارة عن مضادات أكسدة قوية من الفلافونويد، والتي لها تأثير مفيد على ضغط الدم والتصاق الدم والكوليسترول.

مكونات الشاي تقلل من كثافة الدم وضغط الدم الإجمالي. إن شرب كوب من الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم بمقدار النصف تقريبًا. قال الدكتور بروير:" إن تناول كوبين من الشاي يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65 بالمائة".

إحدى النصائح الطبية هي تحتاج بشكل دوري إلى استبدال كوب القهوة التقليدي بالشاي، والشاي الأخضر له تأثير أكثر وضوحا من الشاي الأسود، ولكن كلا المشروبين يوفران فوائد.

تقول الطبيبة: " بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يشربون الشاي، فإن أولئك الذين يشربون ما يصل إلى أربعة فناجين في اليوم يقللون من خطر الإصابة بنوبة قلبية إلى النصف والأشخاص الذين يشربون ما لا يقل عن خمسة أكواب من الشاي الأخضر يوميا يقللون من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار النصف".

هناك طريقة أخرى لخفض ضغط الدم وهي شرب عصير الرمان ويحتوي المشروب على البوتاسيوم والمواد المغذية الأخرى المفيدة للقلب والأوعية الدموية، وله نشاط قوي مضاد للأكسدة.