صور.. موتمر هيئة الرعاية الصحية الأول للبحث العلمى بالإسماعيلية

تحت رعاية السيد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة، نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع الإسماعيلية اليوم الموتمر العلمى الأول للبحث العلمى بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الإسماعيلية الطبى.

وتأتي هذه الفعالية ايماناً بأهمية البحث العلمي في مجال الرعاية الطبية، حيث يُعَدُّ أحد الأسس الرئيسية لتطوير الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للمرضى والمساعدة على فهم طبيعة المرض وآلياته، وتوفير حلولًا مبتكرة للأمراض المزمنة والحادة، والمساعدة في تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة التي تساعد في الشفاء من الأمراض المختلفة.

وأكد الدكتور محمد سامى حامد، مدير فرع الإسماعيلية، أنه من خلال البحث العلمي في مجال الطب، يمكن للعلماء والأطباء تحسين علاجات الأمراض المختلفة وتقديم رعاية صحية أفضل للمرضى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البحث العلمي في مجال الطب يساعد في تحديد العوامل المؤثرة في الصحة العامة وتوفير المعلومات الصحية لتحسين سياسات الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض.

وجاءت الفعالية بمشاركة نخبة كبيرة من الاستشاريين والمتخصصين في التخصصات الطبية المختلفة وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية وتداول كافة البروتوكولات العلاجية المحدثة في هذه التخصصات. كما تم تناول أوراق العمل البحثية التي تم مناقشتها على مدار اليوم، فيما تم شرح واستعراض التقنيات الحديثة والتي بدأ استخدامها على نطاق علمي واسع دوليًا.

وخلال الفعالية، تمت المشاركة بالعديد من المداخلات من الأطباء المشاركين بالحضور من جهات عديدة، والتي أثرت بدورها اليوم العلمي، حيث تعد تلك المشاركات بمثابة إضافة علمية مميزة بما يسمح باستحداث البروتوكولات العلاجية وبما يتسق مع كافة المعايير والدلة الدولية.

وأقيمت فعاليات اليوم العلمى بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الإسماعيلية الطبى، بحضور كوكبة من الاستشاريين والأخصائيين بالتخصصات المختلفة برئاسة الدكتور محمد سامى حامد، مدير فرع الإسماعيلية، وحضور الأستاذ الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور نادر النمر، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور جميلة نصر، استاذ ورئيس قسم القلب بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، والدكتورة سارة محمد، رئيس وحدة البحث العلمى بفرع الإسماعيلية، ولفيف من الأساتذة والعلماء في التخصصات المختلفة.