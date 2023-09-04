تباين بورصات الخليج في ختام تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، في ختام تعاملات اليوم الاثنين 4 سبتمبر، في ظل توخي المستثمرين الحذر مع تقلب أسعار النفط، وانتظارهم أيضا التحركات المقبلة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسة النقدية.

وتقلبت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، فشهدت جلسة اليوم عدة حالات من الارتفاع والانخفاض، في ظل هدوء التداولات بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي منخفضا لثاني جلسة، إذ هبط 0.4 بالمئة مسجلا 9748 نقطة، بفعل انخفاض سهم شركة أدنوك للحفر 3.4 بالمئة وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، بنسبة 1.2 بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيسي في سوق دبي بنسبة 0.5 بالمئة ليبلغ 4069 نقطة، بعد أن صعد في الجلستين السابقتين، مع تراجع سهم شركة سالك لخدمات التعرفة المرورية في دبي 1.8 بالمئة وتراجع سهم شركة أنظمة التهوية المركزية في الإمارات (إمباور) 2.2 بالمئة.

وفي قطر، مدد المؤشر الرئيسي خسائره للجلسة الرابعة واختتم التداولات على انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة ليسجل 10131 نقطة، مع تراجع معظم القطاعات.

وهبط سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.1 بالمئة وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5 بالمئة.

وتشير العقود الآجلة في الوقت الراهن إلى وجود فرصة بنسبة 93 بالمئة، لبقاء الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بلا تغيير هذا الشهر واحتمال نسبته 67 بالمئة لانتهاء دورة التشديد النقدي بالكامل.

وعادة ما تقتفي السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست أثر الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات هذه الدول مرتبطة بالدولار الأميركي.

وانخفض المؤشر السعودي 0.2 بالمئة ليبلغ 11430 نقطة، ليمدد خسائره لثالث جلسة.

وتأثر المؤشر بهبوط سهم شركة أرامكو السعودية 0.4 بالمئة وتراجع سهم مجموعة صافولا 3.3 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس، "يتفاعل متعاملون مع التطورات في أسواق النفط، بينما أثرت أيضا توقعات حول سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي والصين في معنويات السوق".

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحدا بالمئة ليسجل 18911 نقطة، ويمحو خسائر الجلسة السابقة، مدعوما بقفزة في سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة خمسة بالمئة، وصعود سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 4.3 بالمئة.