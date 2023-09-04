الإثنين 04 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

هيئة الأوقاف تحقق 33.9% زيادة في إيرادات شهر أغسطس

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، انه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 8/ 2023م حتى 31/ 8/ 2023م مبلغًا وقدره فقط: (مائتا مليون وستمائة وأربعون ألفًا وخمسة وثلاثون جنيهًا)، بزيادة قدرها (50,787,685) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (33.9%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 / 2023م، وبزيادة قدرها (78,047,373) جنيهًا، بنسبة قدرها (63.7%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 / 2022م.


في حين بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2023م حتى 31/ 8/ 2023م مبلغًا وقدره فقط: (ثلاثمائة وواحد وخمسون مليونًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا)، بزيادة قدرها (67,879,577) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (23.9%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 / 2023م، وبزيادة قدرها (129,114,311) جنيهًا، بنسبة قدرها (58%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022م.

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