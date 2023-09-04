موعد مباراة منتخب السعودية وكوستاريكا الودية

يستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره الكوستاريكي، في لقاء ودي سيجمع بينهما على ملعب سانت جيمس بارك" الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وتندرج المباراة تحت الأجندة الدولية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر سبتمر، حيث سيخوض الأخضر السعودي مباراتين وديتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس أمم آسيا 2023 التي ستُقام في دولة قطر في شهر يناير من العام المقبل.

موعد مباراة السعودية وكوستاريكا:

ويخوض منتخب السعودية مباراته أمام كوستاريكا يوم الجمعة الموافق الثامن من الشهر الجاري على أن يواجه كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته.

وكانت قرعة كأس آسيا قد أسفرت عن وقوع منتخب السعودية في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات عمان، وقيرغيزستان، وتايلاند.

واستدعى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني (26) لاعبًا لمعسكر السعودية في نيوكاسل خلال فترة التوقف الحالية وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

