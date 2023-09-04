السجن 3 سنوات لسائق لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بالعمرانية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات و50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة العمرانية.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4004 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "محمود . م"، 35 سنة، سائق، في يوم 29 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدراً "MDMB 4en pinaca- ADB 4en pinaca" إحدى مشتقات Indazole" "carboxamide" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "ميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كانت معلومات وردت لقسم شرطة العمرانية تفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات استهدفت القوات المتهم وتم ضبطه وبحوزته حقيبة بلاستيكية تحوي جوهر الميثامفيتامين المخدر، وكذا حقائب بلاستيكية تحوي جوهر مخدر آخر ومبلغ مالي، وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.