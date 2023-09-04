محافظ الفيوم يوجه بحل مشاكل عزبة الشركة في قرية سيلا

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشكيل مجموعة عمل متكاملة من الجهاز التنفيذي، لحل مشكلات الكهرباء، وانخفاض ضغوط مياه الشرب، والري، بعزبة الشركة التابعة لقرية سيلا مركز الفيوم، ووضع جدول زمني لتنفيذ كافة الأعمال، للتيسير على المواطنين.

كان محافظ الفيوم، قد استقبل اليوم، عدداً من أهالي عزبة الشركة التابعة لقرية سيلا، لبحث شكاواهم المتعلقة بقطاعات الكهرباء، ومياه الشرب، ومياه الري، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس أسامة أنور وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

خلال اللقاء، عرض أهالي العزبة مشكلة الانقطاع المتكرر وضعف ضغوط مياه الشرب بالمنازل خلال معظم فترات اليوم، وأشار رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال لرفع كفاءة وتوسعة محطة طامية لمياه الشرب التي تغذي عدداً من قرى مركز الفيوم ومنها عزبة الشركة، ومركز طامية، وعدد من قرى مركز سنورس، إضافة إلى منطقة كوم أوشيم الصناعية، موضحاً أن أعمال التوسعة التي يجري تنفيذها حالياً بطاقة 85 ألف متر مكعب، إضافة إلى طاقة المحطة الحالية 170 ألف متر مكعب/ يوم، سوف تسهم في حل مشكلات انخفاض ضغوط مياه الشرب بالمناطق التي تغذيها المحطة.

توسعات محطة طاميه

ووجه محافظ الفيوم، بتسريع إنهاء أعمال توسعات محطة طامية لمياه الشرب، وتشكيل حملة من الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتبدأ عملها بداية من غدٍ الثلاثاء، في رفع توصيلات مياه الشرب المخالفة التي تستخدم في ري الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بقرية سيلا، وتكليف مجموعة عمل أخرى على رأسها رئيس مدينة الفيوم، ورئيس قطاع المياه بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الوحدة المحلية بسيلا، تبدأ عملها من اليوم في معاينة ضغوط المياه بمنازل العزبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على مشكلة انخفاض ضغوط المياه، مع تزويد العزبة بتنكات مياه متنقلة حتى يتمكن الأهالي من الحصول على احتياجاتهم من مياه الشرب لحين انتهاء المشكلة، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة إحلال وتجديد جميع شبكات مياه الشرب بالقرى المستهدفة من المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي طامية والفيوم.

وفيما يتعلق بمشكلة نقص مياه الري بجنابية ليساتو والحاجة لتركيب موتور لرفع المياه للأراضي ذات المنسوب المرتفع بعزبة الشركة، أكد وكيل وزارة الري، وصول الاعتمادات المالية اللازمة لتركيب المحول الذي ستقوم شركة الكهرباء بالبدء غداً في إجراءات تركيبه، كما ستقوم مديرية الري بتركيب الوحدة اللازمة للري خلال شهرين، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الري، برفع المنسوب من 75 إلى 80 سم، حتى يمكن وصول المياه إلى الأراضي ذات المنسوب المرتفع بالعزبة، دون التأثير عل المناطق الأخرى.

كا وجه محافظ الفيوم، رئيس المدينة، بمراجعة جميع أعمدة الإنارة بدائرة الوحدة المحلية، وإصلاح التالف منها، واستكمال توصيل الأسلاك ولمبات الإنارة، وتدبير أعمدة جديدة لتدعيم مدخل العزبة وطريق المقابر، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حتى لا يتعارض ذلك مع الأعمال المقرر تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا مراجعة استخدام محولات الكهرباء بالعزبة، وتمهيد وتسوية الطريق وصولاً إلى منطقة المقابر.





















































