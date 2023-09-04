"محلية ديروط" تنفذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات وتحسين كفاءة الشوارع

في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط في محافظة أسيوط بتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برئاسة محمود نجار عطا رئيس المركز والمدينة، وبإشراف الدكتور حسام عبد الناصر يوسف وحسام الدين خديوى مندى نائبي رئيس المركز والمدينة، وبحضور محمد رضا أنور عباس مدير إدارة المتابعة الميدانية وعمر نافع عبد المعطى مسئول إدارة المتابعة الميدانية ونصر الدين ناجى راتب مدير الاشغالات، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة الشوارع في مركز ومدينة ديروط.

تم خلال الحملة رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجمع وتحسين شوارع المدينة وازالة جميع المخلفات المتراكمة من صناديق التجمع. شملت الحملة شوارع مدينة ديروط الشرقية والغربية، وتهدف إلى رفع كفاءة شارع بورسعيد من كوبري المعاهدة حتى المدخل القبلي وشارع الملك فيصل وشارع المعلمين وشارع المعهد الديني وبجوار مدرسة التجارة ومجمع المدارس وبجوار الجامع البحري وبجوار المطحن القديم وشارع المستقبل ومنازل حي حسام كيلاني وبجوار محكمة الأسرة وشارع المركز الجديد وشارع الشهيد عمار.

تم التخلص من تراكمات النفايات في مناطق التجمع وصناديق التجمع وإزالتها في المكان المخصص لها، ولا يزال العمل مستمرًا لتحسين نظافة وكفاءة المدينة.

محلية ديروط تنفذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة الشوارع

محلية ديروط تنفذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة الشوارع

محلية ديروط تنفذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة الشوارع

محلية ديروط تنفذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة الشوارع

محلية ديروط تنفذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة الشوارع

محلية ديروط تنفذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة الشوارع

محلية ديروط تنفذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة الشوارع

محلية ديروط تنفذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة الشوارع

محلية ديروط تنفذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة الشوارع