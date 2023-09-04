رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون: الجيش مسؤول عن إحلال السلام والأمان (شاهد)

أكد الجنرال بريس أوليجي نجيما، رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون، أن الجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد ومن يعيد الكرامة لشعبه.

وتابع “أوليجي نجيما” بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لـ"مرحلة انتقالية" في الجابون ونقلتها "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنّ نتائج الانتخابات الرئاسية كانت "مغلوطة"، والشعب يطالب باحترام حقوقه.

وأضاف أنه :"استعدنا المؤسسات الديمقراطية في الجابون دون أي عنف، ووصف رفض الشعب الجابوني لنتائج الانتخابات بلحظة تاريخية".

وأشار إلى أن الجابون تستحق مؤسسات قوية مبنية على الديمقراطية، ونعمل على وضع دستور جديد ثم الاستفتاء عليه يحترم الحقوق والحريات.

وواصل أوليجي نجيماأننا :"ملتزمون بوحدة الشعب، خلال المرحلة الانتقالية وإقامة علاقات ودية مع الدول كافة، ومن المقرر أن تجرى انتخابات حرة وشفافة بعد المرحلة الانتقالية، كما أنه سيطلب من الحكومة المستقبلية تسهيل عودة اللاجئين السياسيين".

وأكمل أنّ الوحدة شرط رئيسي لضمان الحريات وسنعلن حكومة جديدة خلال أيام تكون مهمتها الإصلاح وتحقيق الأمن، كما أننا سنواصل أداء دورنا ضمن التعهدات والاتفاقيات الدولية.