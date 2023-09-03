تعهدات بإجراءات إصلاحية في الجابون بعد الانقلاب (فيديو)

أعلن المجلس الانتقالي في الجابون، من خلال رئيسه نجيما، تطمينات للمجتمع الدولي، وتضمنت التزامًا بإجراء إصلاحات دستورية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في مؤسسات البلاد.

وأوضح نجيما، أسباب عدم الاستعجال في هذه الإجراءات، وذلك لتجنب تكرار أخطاء الماضي في العملية الانتخابية.

وسبق لنجيما أن وعد ممثلي المجتمع المدني بإعداد دستور جديد يلبي تطلعات الشعب الجابوني، مع التأكيد على أهمية التزام الحكومة بالتروي وعدم الاستعجال لضمان الاستقرار.

لم يُكشف بعد عن المدة الزمنية المحددة للفترة الانتقالية، وأيضًا تجاهلت المطالب بتسليم مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس.

ما زالت المنطقة تشهد توترًا، حيث دعت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إلى تكاتف الجهود بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدعم عودة النظام الدستوري بسرعة في الجابون. ومن المتوقع عقد اجتماع استثنائي ثانٍ للدول الأعضاء لبحث التطورات الراهنة في الجابون.

فتح الحدود البرية والجوية والبحرية في الجابون

أعلن قادة الانقلاب في الجابون، اليوم السبت، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أغلقت بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو أونديمبا.

يشار إلى أن الإعلان عن الانقلاب جاء بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونغو بولاية ثالثة في انتخابات السبت الفائت مع حصوله على 64.27% من الأصوات.

وأعلن القادة الجدد الذين أطلقوا على أنفسهم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إلغاء نتائج الاقتراع.

كما أفادوا في بيان أن الانتخابات "لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الجابون"، وفق تعبيرهم.

الجدير بالذكر أن 5 بلدان إفريقية أخرى هي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الثلاث الماضية، فيما قاوم قادتها الجدد المطالب بوضع جدول زمني قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.

الاتحاد الإفريقي علق عضوية الجابون

وفي وقت سابق، علق الاتحاد الإفريقي، مشاركة الجابون في جميع أنشطة الاتحاد، بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد.

وقرر المجلس العسكري في الجابون، تعيين الجنرال أوليجي نجيما، قائد الحرس الجمهوري، رئيسًا للمرحلة الانتقالية.

ويحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيساً للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ثلثهم تقريبا فقراء.