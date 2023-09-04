حملات وقوافل بيطرية للمتابعة والإرشاد على مستوى الجمهورية

كلف الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فريق طبي بيطري من الادارة المركزية للطب الوقائي والادارة العامة للخدمات البيطرية والإدارة العامة للإرشاد والإدارة العامة للرعاية البيطرية وإدارة التفتيش وكذا وفد من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالتوجه إلى محافظة الفيوم.

الأمراض الوبائية

وتم عمل تقصى عن الأمراض الوبائية بقرى مركزى( الفيوم و سنورس ) وكذا تم متابعة أعمال التحصين بتلك المراكز وتم متابعة التسجيل والترقيم والتأكيد على تركيب الأرقام القومية بأذن الحيوانات وكذا تم متابعة أعمال التأمين على الماشية من خلال أطباء إدارة الخدمات و صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وكذلك تم متابعة أعمال الرعاية البيطرية والعلاج الاقتصادى فى الوحدات البيطرية بقرى مركزى الفيوم و سنورس.

وتم عمل ندوة إرشادية وتوعوية بمقر مديرية الزراعة بالفيوم عن أهمية التأمين الصحي العادى على الماشية والفوائد والمميزات التي يقدمها الصندوق لعملائه من المستأمنين وذلك لنشر ثقافة التأمين الصحي العادى بين المربين ومنتجى الثروة الحيوانية للحد من الخطر فى حدوث الكوارث نتيجة الإصابة بأى أمراض وبائية محتملة.

الجدير بالذكر أن هذه القوافل والندوات الإرشادية تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة والهئية العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية على نشر الوعي بين المربين والفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

يذكر أن فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها والعمل على تخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المربين والفلاحين منتجى الثروة الحيوانية بمصرنا الحبيبة وفى ذات السياق.