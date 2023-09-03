الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة توزع 300 عقد للمنتفعين بالأراضي الزراعية في سيناء

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

وزع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، 300 عقد من أصل 1260 عقدًا مؤمنًا للمنتفعين بالأراضي الزراعية في شبه جزيرة سيناء، خلال احتفالية خاصة أقيمت لهذا الغرض.

ويأتي هذا التوزيع بعد تسليم 1037 عقدًا سابقًا، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تسليم باقي العقود في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والجهاز الوطني لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء.

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تمكين المنتفعين من أصحاب الأراضي 

وتهدف هذه العقود إلى تمكين المنتفعين من أصحاب الأراضي الزراعية من الاستفادة من الخدمات المتعددة، ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي، وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تكوين الجمعيات الزراعية.

وخلال كلمته في الاحتفالية، استعرض وزير الزراعة بعض المشروعات المرتبطة بالزراعة في شبه جزيرة سيناء، ومنها مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، الذي يستهدف استصلاح واستزراع نحو 500 ألف فدان.

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وأوضح القصير أن هذا المشروع يساهم في زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال إنشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر بقدرة نحو 5.6 مليون متر مكعب معالج / يوم، والتي تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة في العالم.

كما تم تنفيذ محطة المحسمة بقدرة 1.2 مليون م3 يومي، والتي حصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم لعام 2019.

ولفت القصير إلى أن مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه، ساهم في توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب، ونحو 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة.

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