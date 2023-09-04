عبد الكريم عوض: هدفي صناعة المحتوى الجيد.. والسوشيال ميديا أتاحت للجميع الحرية في إظهار موهبتهم

قال صانع المحتوى عبد الكريم عوض محمد أنه يسعى دائماً لتقديم محتوى متميز، من خلال الاعتماد على أفكار جديدة ومبتكرة في صناعة المحتوى الهادف الغير مألوف الذي يلفت انتباه الجمهور.



وأوضح صانع المحتوى عبد الكريم عوض محمد في بيان صحفي له أنه لابد على صانع المحتوى المبتكر أن يسعى دائمًا لتقديم محتوى ذو قيمة مضافة ومميزة، ويعمل على تطوير مهاراته ومعرفته المستمرة لتحقيق ذلك في سبيل خدمة مجمتعه.



وأكد صانع المحتوى عبد الكريم عوض محمد على أن صناعة المحتوى الابتكاري المفيد يعمل على زيادة الوعي لدى كافة الشعوب العربية بالإيجاب والتقدم، لافتاً أن السوشيال ميديا أتاحت المجال للجميع ولكل شخص الحرية في إظهار موهبته المختلفة والانتشار والتوسع بها وسط الجماهير.

وأشار عبد الكريم عوض محمد في بيانه إلى أنه لديه رسالة وهدف وهو أن يصل نفع ما يقدمه لأكبر عدد من الناس، حيث يفكر دائماً في أن يكون مؤثراً وليس مشهوراً، وأن هدفه هو نفع الناس وصناعة المحتوى الجيد.



وتابع عبد الكريم عوض محمد: صناعة المحتوى شئ مهم لأنَّها تُلخص الوصول للجماهير مباشرةً من خلال التأثير اليومي على الناس، كما أن المحتوى مرتبط أكثر بالدخول لقلوب الناس من خلال المنصة التي يستخدمها الناشر.