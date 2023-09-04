رفع كفاءة الطريق أمام حديقة سفاري اتجاه كوبري عرابي لتسهيل الحركة المرورية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديرية الطرق وحي المنيرة الغربية بالاستجابة لشكوي المواطنين الواردة برفع كفاءة الشارع امام حديقة سفارى بارك اتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابی وتمهيده لتسهيل الحركة المرورية.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال أجهزتها بتمهيد الطريق ورفع كفاءته وتهذيب الحفر الموجودة بالطريق المؤدى الى كوبرى احمد عرابی وإعادة الشيء لأصله.

كما تم توسعه الطريق مدخل شارع حسین مهران وإنشاء مدخل ومخرج للشارع مروريا وتركيب بلدورات لعدم إعاقه الحركة.

بالإضافة إلى إنشاء رصيف بالجزيرة الوسطى أمام حديقة سفارى بارك وصيانة ارصفة المشاة.

وشملت جهود أجهزة محافظة الجيزة التنسيق مع قسم شرطة المنيرة الغربية وإدارة المرور لتواجد دوريات من ادارة المرور وونش للتواجد بمنطقه سفارى بارك يوميا ليتم التعامل الفوري حيال اي مخالفات مرورية تعيق من حركة السير.