وزير الرياضة يشيد بتنظيم بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد باريس

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتنظيم البطولة الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس، والتي أقيمت خلال الفترة من ٣٠ أغسطس وحتي ١ سبتمبر، علي ملاعب هيئة استاد القاهرة الدولي.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن تواجد خمس دول إفريقية لأول مرة فى مصر، وأيضاً وجود تصفيات لبطولة الأوقيانوس تعتبر ثقة بمصر من قبل الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، مشيرًا إلى أنه اصبح لدى مصر علاقات واشخاص مصريين ذو صفات دولية كثيرة يمثلون مصر فى تلك الاتحادات.

واثني وزير الرياضة على أداء لاعبي المنتخب الوطني للخماسي الحديث، وتفوقهم بالبطولة والتمكن من الصعود للأوليمبياد، متمنياً بان تحقق لعبة الخماسي ميداليتين فى الأوليمبياد القادم، مشيدًا بجهود الاتحاد المصري برئاسة المهندس شريف العريان.

وأضاف صبحي أن القيادة السياسية فى مصر لا تدخر جهداً او دعماً من أجل الارتقاء بالمنظومة الرياضية .

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