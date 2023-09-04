تلوث الهواء يتسبب في وفاة 6 ملايين شخص على مستوى العالم

تغييرات المناخ أحد الأسباب الرئيسية فى أمراض حساسية الصدر ، وهو ظهور أعراض تنفسية من ضيقٍ في التنفس أو السُعال أو غير ذلك نتيجة تعرض مجرى الهواء لمثيرات مختلفة تُهيج الجهاز التنفسي.

وفى ذات السياق قال خبراء وأطباء مختصون بالجهاز التنفسي إن من يعانون من مشاكل بالرئة هم ضمن الأكثر عرضة للخطر جراء تغير المناخ، ودعا الخبراء إلى اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تغير المناخ، والحد من تلوث الهواء.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية للأنباء، الإثنين، نقلا عن المجموعة البحثية أن درجات الحرارة المرتفعة وأنماط الطقس الآخذة في التغير وزيادة حبوب اللقاح والمواد الأخرى المسببة للحساسية وحرائق الغابات والعواصف الترابية وحركة المرور المعتمدة على الوقود الأحفوري، تفاقم كلها أمراض الجهاز التنفسي الحالية، بل يمكن أن تتسبب في ظهور أمراض جديدة.

تأثير تغير المناخ على كوكب الأرض وصحة الإنسان

وقال معدو الدراسة إن تأثير تغير المناخ على كوكب الأرض وصحة الإنسان أصبح الآن "أمرا محتوما".

وتشير تقديرات إلى أن تلوث الهواء تسبب في مقتل 6.7 مليون شخص على مستوى العالم خلال عام 2019، و373 ألفا في أوروبا، حيث كانت الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث الهواء العامل المشترك للكثير من نفس المصادر المسببة للوفاة.

وفي افتتاحية خضعت لمراجعة النظراء، نشرتها المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي، طالب معدو الدراسة الاتحاد الأوروبي بخفض الحد الأقصى للسلامة فيما يتعلق بتلوث الهواء بما يتماشى مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت زورانا يوفانكوفيتش أندرسين، من جامعة كوبنهاجن، هي واحدة من معدي الدراسة إن "تغير المناخ يؤثر على صحة الجميع، لكن يمكن القول، إن مرضى الجهاز التنفسي هم من بين الأكثر عرضة لذلك".

ما أسباب ظهور حساسية الصدر؟

دخول أجسام غريبة لمجرى التنفس وإثارته مثل:

استنشاق هواء به ذرات من الأتربة أو الغبار.

التعرض لتيار الهواء المحمل بحبوب اللقاح في موسم الربيع.

ارتفاع الرطوبة مما يساعد على نمو الجراثيم خاصة في أغطية السرائر و الوسائد.

التحسس من بعض أنواع الطعام.

التحسس من بعض العطور أو المنظفات.

ما أعراض الإصابة بحساسية الصدر؟

تظهر حساسية الصدر في صورة:

سيلان الأنف، واحتقانه.

العطس.

تراكم المخاط وصعوبة التنفس.

حرقة العين واحمرارها.

السعال.

يوجد بعض العلامات التي تُرجح إصابة المريض بنوبة ربو عوضًا عن الحساسية الصدرية، وهي:

صوت الأزيز خاصةً في الأطفال.

عدم القدرة على النوم نتيجة السعال.

صوت صفير صادر من الصدر عند التنفس.

ما علاج حساسية الصدر؟

يعتمد علاج الحساسية الصدرية في المقام الأول على تجنب التعرض للمثيرات التي تهيج الجهاز التنفسي. يمكن كذلك الاعتماد على بعض الأدوية مثل: