محاضرة توعوية عن "طوارئ أمراض الجهاز التنفسي" بتأمين صحي أسيوط

تحت رعاية الدكتورة فاتن عمارة، مديرة عامة للإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي والدكتور أحمد الشيخ، مدير إدارة تدريب التأمين الصحي، والدكتورة فاطمة إسماعيل، مسؤولة التدريب بفرع التأمين الصحي لوسط الصعيد بأسيوط، نُظِمَ يومًا علميًا لقسم طب الأطفال ومؤتمرًا بعنوان "أمراض الجهاز التنفسي الطارئة في العناية المركزة" شارك فيه الأستاذ الدكتور ضياء الدين محمد تامر، أستاذ طب الأطفال بجامعة أسيوط.

أفاد الدكتور أيمن منصور، مدير عام فرع وسط الصعيد بأسيوط، بأن الاجتماع تم عقده مع مدراء عيادات التأمين الصحي بالفرع في قاعة الاجتماعات، وتضمن الاجتماع تنشيط اللجان التنظيمية في جميع العيادات، بالإضافة إلى لجان التنسيق الدوائي.

حضر الاجتماع أيضًا الدكتور أحمد عثمان، نائب المدير للشؤون الفنية، والدكتور روماني وحيد، مدير المنطقة الطبية الأولى بأسيوط.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء قسم طب الأطفال وتبادل الخبرات والمعلومات الطبية الهامة في مجال أمراض الجهاز التنفسي الطارئة.

من جانبه، أشاد الدكتور ضياء الدين محمد تامر بالدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العامة للتأمين الصحي في تطوير مجال طب الأطفال في مصر، معربًا عن شكره للدكتورة فاتن عمارة وفريق العمل على تنظيم هذا الحدث الناجح.

وأكد الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع التامين الصحي لوسط الصعيد بأسيوط بان الفرع ملتزم بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية للأطفال وتوفير الدعم اللازم للأطباء والممرضين. وأضاف أنه سيتم استمرار تنظيم الأنشطة العلمية المشابهة في المستقبل لتطوير قدرات الفريق الطبي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي ختام اليوم العلمي، تم توزيع الشهادات والشكر للمشاركين، مع التأكيد على أهمية دور التدريب والتعلم المستمر في تحسين مهارات الأطباء وتوفير رعاية صحية أفضل للمرضى.

يُذكر أن هذا الحدث العلمي يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات الفرق الطبية في مصر وترسيخ مفهوم التطوير المهني المستمر لتحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى.

محاضرة توعوية فى طوارئ امراض الجهاز التنفسي بالعناية المركزة بتامين صحي أسيوط