العلاج بالضحك يحارب أخطر 3 أمراض ويُحدث ثورة في عالم الطب الحديث

أعلن مجموعة أطباء برازيليون أن الضحك وسيلة فعالة لعلاج أعراض أمراض القلب، بالإضافة إلى تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق، وجاء ذلك وفقًا لدراسة علمية حديثة، حللوا خلالها بيانات 26 مريضًا متوسط عمرهم 64 عامًا، شخصت إصابتهم بمرض نقص التروية.

العلاج الضحك يحارب أمراض القلب

وحسبما ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قسم الأطباء المرضى إلى مجموعتين، عرضت على أفراد المجموعة الأولى لمدة ثلاثة أشهر أفلام و برامج كوميدية.، في حين عُرضت على أفراد المجموعة الثانية أفلام وثائقية جادة خلال الفترة نفسها.

العلاج الضحك يحارب أمراض القلب

خلصت نتائج الدراسة إلى أن كمية الأكسجين التي قد تضخها قلوبهم ارتفعت لدى أفراد المجموعة الأولى بنسبة 10 %، كما تحسنت لديهم مرونة الأوعية الدموية، وانخفاض مؤشرات الالتهابات، ما يشير إلى انخفاض عدد اللويحات في الوعية الدموية، وهذا يعني أن العلاج بالضحك قد يخفض الالتهابات وخطر النوبات القلبية والجلطة الدماغية.

في الوقت نفسه، يعتقد الباحثون أن آلية التأثير المفيد للضحك تكمن في أنه يحرر الأندروفين الذي يقلل الالتهابات ويساعد القلب والأوعية الدموية على الاسترخاء، كما يخفض مستوى هرمونات الإجهاد، التي تشكل عبئًا على القلب.