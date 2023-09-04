مجلس قروى بهجورة يشن حملة على منطقة الشادر وكمين الشطبية بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لقرية بهجورة بمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة احمد الصياد رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة، حملة مكبرة على منطقة الشادر ومحيط كمين الشطبية.

حيث استهدفت اعمال النظافة مدخل القرية من بداية كمين الشطبية مرورا بمنطقة الشادر و الطريق المؤدى الى فرشوط وبهجورة وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، بكافة أنحاء الوحدة القروية، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مضيفاً ان ذلك لا ياتى لا بالثمار المرجوه منه وبالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.