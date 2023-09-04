نهاية فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية

أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن فصل الصيف ينتهي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في 22 أو 23 سبتمبر الجاري، أي بعد بضعة أيام من الآن.

فصل الخريف

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن فصل الخريف يبدأ في هذا اليوم، حيث سيشهد نصفا الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي كميات متساوية تقريباً من ضوء النهار والليل.

وأضاف أن الأيام ستصبح أقصر تدريجيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث سينخفض قوس المسار الظاهري اليومي للشمس عبر السماء، وفي الوقت نفسه ستصبح رحلة الشمس اليومية عبر السماء أعلى فأعلى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وأشار أبو زاهرة إلى أن القمر سيصل طور البدر في 29 سبتمبر الجاري، وسيكون قمر الحصاد، حيث يحدث خلال عشر أيام من الاعتدال الخريفي.

كما أوضح أن الكويكبات النجمية الصيفية لا تزال تشاهد في سماء المساء المبكر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، إضافة إلى كوكب زحل، الذي يرصد بلمعانه المتوسط بالأفق الجنوبي الشرقي بعد شفق المساء مباشرةً.