مبابي مستمر مع باريس حتى الصيف المقبل

حسم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، موقفه من البقاء مع فريقه خلال الموسم المقبل وفرص انتقاله إلى ريال مدريد.





وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن مبابي قرر البقاء في صفوف باريس الموسم القادم، على أن ينتقل إلى مدريد بختام الموسم المقبل وبشكل مجاني ، موضحة أن باريس منح اللاعب 80 ألف يورو مكافأة له على الاستمرار إلى ما بعد عام 2023 ، وحال مغادرته سيضطر إلى سداد هذا المبلغ وهو الأمر الذي سيدفعه إلى البقاء.

إصرار ريال مدريد ..

على صعيد متصل، قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، يستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عرضًا رسميًّا لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع مبابي قبل إغلاق باب انتقالات الصيف الجاري.

ووافقت إدارة باريس سان جيرمان على الاستماع لعروض الدولي الفرنسي كيليان مبابي، بعد العلاقة التي أصبحت متوترة بين اللاعب برئيس النادي ناصر الخليفي، خلال الفترة الماضية بسبب رغبة اللاعب في الرحيل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية إلى أن رئيس الريال يرى أن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي العاصمي، يملك رغبة جادة في تخفيض قيمة انتقال اللاعب للفريق الذي يتقدم بعرض للدولي الفرنسي.

وشددت الصحيفة على الخليفي وافق على تخفيض 50 مليون يورو قيمة انتقال مبابي خلال الفترة الحالية.

و أتمت "سبورت" في تقريرها عن اللاعب، أن الملكي مستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عرض رسمي لباريس للتعاقد مع مبابي، إذْ سيحصل اللاعب على راتب سنوي 50 مليون يورو.