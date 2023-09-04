أسابيع قليلة وتحل علينا ذكرى المولد النبوي الشريف 2023 وينتظر كثيرون المناسبة ذات الطابع الديني المميز لشراء حلاوة المولد النبوي الشريف، والتي تعد من أهم مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى المباركة إذ لا يخلو منزل منها فهى عادة يعبر بها المصريون عن الاحتفال بـ المولد النبوي، كما أنهم يسعون دائما لمعرفة أسعار حلوى المولد النبوي وماهي المناطق التى تقوم ببيعها بأسعار مخفضة.

ترصد “ بوابة الوفد" خلال التقرير التالي أرخص أماكن لبيع حلوى المولد النبوي الشريف 2023

شارع باب البحر :

يعتبر شارع باب البحر الممتد من منطقة باب الشعرية وحتى ميدان رمسيس بمحافظة القاهرة من أفضل الاماكن التي تبيع حلوى المولد النبوي الشريف بأسعار مخفضة عن الكثير من المحلات إذ يضم الكثير من المصانع المتخصصة في صناعة الحلوى، ما يجعل المواطنون قادرون على شراء الحلوى بسعر الجملة.

السيدة زينب:

في منطقة السيدة زينب تجد شوادر حلوى المولد النبوي تتزين بها الشوارع، ويتجه إليها كثير من المواطنين لشراء الحلوى بأسعار أقل من العديد من المحلات كذلك الطابع المميز الخاص بالمنطقة في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية.

شارع بين الحارات :

يبعد شارع بين الحارات أمتار قليلة عن ميدان رمسيس ومع اقتراب المولد النبوي الشريف، تبدأ المحلات بالتزين بشوادر بالحلوى وتعد تلك المنطقة من أبرز الاماكن المتخصصة في صناعة وبيع حلوى المولد النبوي، ويمكن الحصول عليها بأفضل جودة وأقل سعر.

منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تصل التخفيضات على أسعار بيع حلوى المولد النبوي الشريف إلى 30% بجميع منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة في العديد من المحافظات .

24 منفذ بيع تمويني على مستوى المحافظات.

15 معرضا من معارض كايروبيك التابعة لشركة مخابز القاهرة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

منافذ بيع وفروع شركات السلع التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.