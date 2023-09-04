فوائد قراءة قصة المولد النبوي الشريف

يبحث الكثر عن فوائد قراءة السيرة النبوية، ومولده عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال الحسن البصري رضي الله عنه: وددتُ لو كان لي مثل جبل أحُد ذهبا ًفأنفقهُ على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

حضور مولد النبي

وقال سيدي الامام الجُنيد البغدادي رضى الله عنه:"من حضر مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعظم قدرهُ فقد فاز بالايمان".

وقال سيدي الشيخ معرُوف الكرخي رضى الله عنه: "من هيأ طعاماً لأجل قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أخواناً وأوقد سراجاً ولبس جديداً وتبخرَ وتعطرَ تعظيماً لمولد النبي صلى الله عليه وسلم حَشرهُ الله يوم القيامة مع الفرقة الأولى من النبيين وكان في أعلى عليين".

وقال الامام الشافعي رضي الله عنه : من جمع لمولد النبي صلى الله عليه وسلم اخواناََ وهيأ طعاماََ وأخلى مكاناََ وعما احسانا وصار سببا لقراءته بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنات النعيم".

وقال السري السقطي قدس الله سره: "من قصد موضعاً يقرأُ فيهِ مولد النبي صلى الله عليه وسلم قصد روضةً من رياض الجنة لأنه ما قصد ذلك الموضع الا لمحبةِ النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال سيدنا النبي صل الله عليه وسلم :"من أحبني كان معي في الجنة".

ﻗﺎﻝ سيدي الامام ﺟﻼﻝ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ:"ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺮأ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻻ ﺭﻓﻊ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻘﺤﻂ ﻭاﻟﻮﺑﺎء ﻭاﻟﺤﺮﻕ ﻭاﻵﻓﺎﺕ ﻭاﻟﺒﻠﻴﺎﺕ ﻭاﻟﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭاﻟﺒﻐﺾﻭاﻟﺤﺴﺪ ﻭﻋﻴﻦ اﻟﺴﻮء ﻭاﻟﻠﺼﻮﺹ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺈﺫا ﻣﺎﺕ ﻫﻮﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮاﺏ ﻣﻨﻜﺮ ﻭﻧﻜﻴﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺪ ﺻﺪﻕ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴك ﻣﻘﺘﺪﺭ".