علماء الأوقاف يتحدثون عن "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني"

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الأحد 3 سبتمبر 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني رؤية شرعية غاية في الأهمية، فالعالم كله الآن يتحول للفضاء الإلكتروني بما فيه من محاسن وما عليه من ملاحظات يجب أن يتم التنبه إليها، وأن موضوع أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني من الموضوعات الهامة، وعلينا أن نعظم إيجابيات استخدام الساحة الرقمية، وأن نحدَّ من مخاطرها وبخاصة على الشباب والنشء.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد بلال.‎

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سلامة الشرقي.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حمزة بن عبد المطلب.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغربي.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو زنيمة الجديد.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرزاق.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التوفيق.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفران.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمدة.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصلاحي.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المنوفية.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العباس بن عبد المطلب ( رضي الله عنه).

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد طوسون أبو جبل.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البري.

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المجمع الإسلامي.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصفا.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد هاشم.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المصطفى.