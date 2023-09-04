محافظ الوادي الجديد يعقد محادثات مع ممثلي الوفود الأجنبية في الصين

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بعقد محادثات مع عدد من ممثلي الوفود الأجنبية المشاركة في تأسيس "إتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" في الصين، لمناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات التنموية. وقد قدر الزملوط الجهود الدولية لدعم مصر من خلال دعوتها للانضمام إلى تحالف "بريكس"، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية مع مصر وتقديره لاستراتيجية التنمية للدولة المصرية. ودعا ممثلي الوفود لزيارة المحافظة والتعرف على التجربة التنموية التي تنفذها الدولة في مجالات الاستثمار الزراعي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التعاون في تعزيز الموارد السياحية والبيئية في المحافظة. من جهة أخرى، قام المحافظ بجولة في عدد من المعالم السياحية والاستثمارية في مقاطعة جينجديزهين الصينية، بما في ذلك زيارة مزارع الشاي والمتحف الكبير والأسواق الشعبية، لمناقشة استفادة الخبرات والثقافات في المجالات الزراعية والسياحية، واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية المستخدمة لتعزيز التنمية في هذين المجالين.